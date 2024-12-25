В Петербурге задержан взломщик, укравший технику из танцевальной студии на 767 000 рублей

В полицию Санкт-Петербурга 23 декабря поступило сообщение о краже в танцевальной студии на Коломенской улице. Злоумышленник взломал входную дверь и вынес технику, включая ноутбуки, колонки и систему видеонаблюдения. Общая сумма ущерба составила около 767 000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 27-летнего безработного, проживавшего в квартире на улице Черняховского. Все похищенные вещи были изъяты.

Подозреваемого доставили в изолятор временного содержания. На данный момент правоохранительные органы выясняют, мог ли у него быть сообщник.