Лобовая авария произошла в Выборгском районе: два человека в тяжелом состоянии

В результате ДТП четыре человека получили травмы.

Лобовая авария произошла в Выборгском районе Ленобласти в минувшие сутки между Нaval Jolion и ВАЗ-2104.

В результате происшествия получили травмы четыре человека: 8-летний ребенок и 38-летняя женщина из Нaval. Они в тяжелом состоянии. Также госпитализированы в состоянии средней степени тяжести водитель «ВАЗ» и его 26-летний пассажир.

56-летний водитель «Хавал Jolion» (каршеринг), не справившись с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-2104», под управлением 27-летнего водителя, — предает главк МВД.