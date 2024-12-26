Годовая инфляция в ноябре в Ленобласти превысила 8%

Годовая инфляция в Ленобласти в ноябре повысилась до 8,10% после показателя 7,45% в октябре, сообщила пресс-служба Банка России.

Инфляция в области ускорилась в основном из-за роста издержек производителей ряда товаров и поставщиков отдельных услуг, а также удорожания импортной продукции из-за ослабления рубля, уточняет регулятор. При этом уровень инфляции в области оставался ниже, чем в Петербурге — 8,69%, в СЗФО — 8,61% и в России — 8,88%.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары за ноябрь вовсе поднялся до 9,54% после 8,19% октября. Ускорился рост цен на плодоовощную продукцию, сильнее всего подорожали картофель и капуста.

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При этом в ноябре замедлился годовой рост цен на непродовольственные товары до 4,94% после 5,32% в октябре. Годовой прирост цен на услуги в ноябре повысился до 9,61% после 9,13% в октябре.