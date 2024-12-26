Иномарка влетела в деревья и рекламный щит во Всеволожском районе. В больнице двое

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На 20-м километре Муринской дороге во Всеволожском районе 26 декабря около 03:18 автомобиль Mercedes вылетел с трассы, перевернулся и врезался в деревья и опору рекламного щита.

За рулем иномарки находился 37-летний водитель. В результате аварии он и его 38-летний пассажир были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Полиция начала проверку по факту происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

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Фото: t.me/spb_police78

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