На 20-м километре Муринской дороге во Всеволожском районе 26 декабря около 03:18 автомобиль Mercedes вылетел с трассы, перевернулся и врезался в деревья и опору рекламного щита.

За рулем иномарки находился 37-летний водитель. В результате аварии он и его 38-летний пассажир были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Полиция начала проверку по факту происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Фото: t.me/spb_police78