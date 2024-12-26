Житель Ленобласти угнал «Ладу» в Петербурге, чтобы покатать подругу детства

В Санкт-Петербурге 25-летний житель Ленинградской области угнал «Ладу», чтобы покатать подругу детства. Он вскрыл автомобиль ножом возле дома в Финском переулке, затем заехал за знакомой, чтобы впечатлить ее поездкой, и вместе с ней навестил общего друга.

Угонщик даже помыл машину на автомойке, но поездка закончилась аварией. Молодой человек врезался в электрощитовую на улице Смолячкова. Разбитую «Ладу» он оставил на месте ДТП.

Позже владелец автомобиля узнал о происшествии от женщины, которая пожаловалась, что машина перекрыла выезд со двора. Заведено уголовное дело по статье «Угон», материалы направлены в суд.