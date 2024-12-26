Петербург встретит Новый год без снега

Поделиться

В Петербурге в последние декабрьские дни активно тает снег.

К сегодняшнему утру, 26 декабря, высота снежного покрова уменьшилась на 2 см, и составила всего 1 см. Весь четверг будет тепло, поэтому скоро исчезнет и он.

«Хотя как говорит народная мудрость «надежда умирает последней»…» — отметил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Тепло пришло в Петербург и Ленобласть из-за североатлантического циклона «Фанни». Температура воздуха в 47-м регионе будет от 1 до 6 градусов выше нуля, в Северной столице  – от +4 до +6.

Вам будет интересно
Петербург встретит Новый год без снега снег, Петербург, новый год
В четверг в Ленобласти пройдут дожди с мокрым снегом
Вместе с тем воздух в регионе днем прогреется до +6 градусов. В четверг, 26 декабря, в Ленобласти ожидается облачная погода с...
25.12.2024 124
Автор