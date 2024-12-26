Голая девушка пыталась ворваться в Казанский собор

Очевидцы сообщили, что девушка находилась в неадекватном состоянии.
Молодая обнаженная девушка 26 декабря «штурмовала» двери Казанского собора в Петербурге.
Как рассказали очевидцы порталу 78.ru, девушка, на вид которой 18 лет, ломилась в задние собора. Свидетели случившегося полагают, что петербурженка находилась в состоянии наркотического опьянения.
На место ЧП прибыли медики и полиция.
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