Голая девушка пыталась ворваться в Казанский собор

Очевидцы сообщили, что девушка находилась в неадекватном состоянии.

Молодая обнаженная девушка 26 декабря «штурмовала» двери Казанского собора в Петербурге.

Как рассказали очевидцы порталу 78.ru, девушка, на вид которой 18 лет, ломилась в задние собора. Свидетели случившегося полагают, что петербурженка находилась в состоянии наркотического опьянения.

На место ЧП прибыли медики и полиция.