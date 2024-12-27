Врачи ЛОКБ спасли пациентку сразу с тремя злокачественными опухолями

В Ленинградской областной клинической больнице врачи спасли жизнь пациентке с тремя злокачественными опухолями. У Елены Дмитриевны обнаружили рак легкого, молочной железы и почки.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на сильную слабость, потливость и кашель. Перед операцией пациентке провели химиотерапию, разработав схему, которая одновременно воздействовала на опухоли в молочной железе и легком.

Во время сложной операции хирурги удалили новообразования в легком и молочной железе, расположенные с одной стороны. Им удалось сохранить функцию правого легкого на 65%.

Через четыре месяца лечения Елена перенесла еще одну операцию по удалению опухоли почки. Вмешательство провел заведующий онкоурологическим отделением Николай Тяпкин.

Сейчас пациентка проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо. Врачи отмечают ее быстрое восстановление.