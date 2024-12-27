Пьяная женщина за рулем каршеринга вылетела в кювет и врезалась в дерево под Гатчиной

ДТП с участием каршеринга произошло накануне вечером на 76-м километре Южного полукольца в Гатчинском муниципальном округе Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 29-летняя женщина на арендованном автомобиле вылетела с дороги в кювет, где машина врезалась в дерево. Водитель была нетрезвая.

В салоне был также 32-летний пассажир. Его увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Оба были не пристегнуты ремнями безопасности. Проводится проверка.