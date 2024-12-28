Смертельная авария произошла в Киришском районе

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Водитель потерял управление, съехав на обочину, и врезался в дерево.

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии на автодороге «Кириши — Лодейное поле — Тихвин – Будогощь», случившейся 28 декабря.

По информации ведомства, водитель «Ситроен» съехал на обочину и врезался в дерево. Мужчина, находившийся за рулем иномарки, погиб. Двое пассажиров были госпитализированы с различными травмами.

Смертельная авария произошла в Киришском районе Киришский район, авария
Смертельная авария произошла в Киришском районе Киришский район, авария
Смертельная авария произошла в Киришском районе Киришский район, авария
Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области/ Телеграм
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Смертельная авария произошла в Киришском районе Киришский район, авария
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28.12.2024 109
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