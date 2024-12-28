ЦБ РФ: инфляция в 2025 году продолжит расти

Пик инфляции, по оценкам регулятора, произойдет в апреле.

Инфляция продолжит расти в следующем году, ожидают в Банке России. Как следует из резюме обсуждения ключевой ставки на последнем заседании совета директоров регулятора, пик роста цен придется на апрель.

Годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле <…> По оценке Банка России, текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы перейдут к снижению, и этот процесс будет усиливаться по мере проявления эффектов от существенного ужесточения денежно-кредитных условий , — указано в прогнозе.