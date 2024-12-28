Территория ЛНР почти полностью освобождена — Марочко

До полного освобождения республики ВС РФ остается взять под контроль всего несколько населенных пунктов.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, ВС РФ почти полностью контролируют территорию республики. Освободить осталось пять населенных пунктов.

В результате решительных действий наших подразделений практически вся территория ЛНР освобождена. На данный момент идут бои за оставшиеся пять населенных пунктов, три из которых уже находятся под частичным контролем ВС РФ, — цитирует Марочко РИА Новости.