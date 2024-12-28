Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти будет работать в усиленном режиме в новогоднюю ночь

При этом в остальные дни январских каникул сотрудники ГАИ будут дежурить в плановом режиме.

В новогоднюю ночь Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Количество сотрудников ведомства будет увеличено более чем на 200 человек и 130 экипажей.

Особое внимание Госавтоинспекция уделит обеспечению безопасности дорожного движения в местах массового скопления людей, таких как рождественские ярмарки, Дворцовая площадь и каток на Конюшенной площади.

Госавтоинспекция также обращается к водителям с предупреждением о недопустимости управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Даже один бокал шампанского может стать причиной серьезных последствий.

Кроме того, Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения правил перевозки детей, которые должны быть пристегнуты ремнями безопасности и перевозиться в специальных удерживающих устройствах.

Граждане, которым в праздничные дни потребуются государственные услуги по линии Госавтоинспекции, смогут получить их в подразделениях МРЭО 3 и 4 января 2025 года.