МВД запустило чат-бот для помощи жертвам мошенников

Бот в зависимости от ситуации, с которой пришлось столкнуться жертве аферистов, предоставит инструкции, как действовать в стрессовой ситуации.

МВД РФ запустило анонимный Telegram-бот, предназначенный для консультирования граждан, столкнувшихся с мошенничеством.

Бот, доступный по юзернейму @cyberpolicerus_bot, предлагает пользователям выбрать конкретную ситуацию, с которой они столкнулись, включая взлом аккаунтов в «Госуслугах» или социальных сетях, перевод денежных средств мошенникам или обнаружение личных данных в интернете.

В зависимости от выбранной ситуации, бот предоставит пользователям подробные инструкции по дальнейшим действиям, рассказали в ведомстве.