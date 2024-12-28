МВД запустило чат-бот для помощи жертвам мошенников

Бот в зависимости от ситуации, с которой пришлось столкнуться жертве аферистов, предоставит инструкции, как действовать в стрессовой ситуации.
МВД РФ запустило анонимный Telegram-бот, предназначенный для консультирования граждан, столкнувшихся с мошенничеством.
Бот, доступный по юзернейму @cyberpolicerus_bot, предлагает пользователям выбрать конкретную ситуацию, с которой они столкнулись, включая взлом аккаунтов в «Госуслугах» или социальных сетях, перевод денежных средств мошенникам или обнаружение личных данных в интернете.
В зависимости от выбранной ситуации, бот предоставит пользователям подробные инструкции по дальнейшим действиям, рассказали в ведомстве.
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