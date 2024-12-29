Эксперт объяснил разницу между зимним и летним бензином

Автоэксперт посоветовал россиянам не запасаться топливом в конце зимы и лета.

По словам эксперта журнала «За рулем» Алексея Ревина, на самом деле существуют два вида бензина — летний и зимний. Их основное отличие — в давлении насыщенных паров (ДНП). Этот показатель определяет давление паров топлива над его поверхностью в закрытом сосуде.

Согласно ГОСТу, ДНП для летнего бензина составляет 35-80 кПа, а для зимнего и межсезонного – 35-100 кПа.

Эксперт отметил, что разница между летним и зимним бензином не столь велика, однако зимний бензин может испортить канистру и содержимое багажника. Зимой летний бензин будет хуже испаряться, что может затруднить холодный запуск двигателя.

Поэтому эксперт не рекомендует делать большие запасы топлива в конце летнего и зимнего сезонов.