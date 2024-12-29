Лукашенко отреагировал на призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию

Президент республики заявил, что американских граждан в Белоруссии «ноль целых две десятых человека».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не испытывает беспокойства по поду призыва США к своим гражданам покинуть республику.

Мы не переживаем, у нас американцев практические нет. Мы никого не держим в Беларуси, пусть находятся у нас, а нет – значит, нет. Но их ноль целых две десятых человека, — заявил Лукашенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.