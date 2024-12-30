Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 65 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.

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Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили свыше 530 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, из них три М113 производства США, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 американского производства.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи. Потери ВСУ составили свыше 295 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак» и два пикапа.

Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новооленовка в ДНР. Противник потерял до 420 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, боевую бронированную машину «Snatch» производства Великобритании, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», два 152 мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два полевых склада боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.