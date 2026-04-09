В 2026 году Чистый четверг, четвёртый день Страстной недели, выпал на 9 апреля. В нашем материале мы расскажем о том, как появился этот день, а также о традициях и приметах, которые с ним связаны.

История Чистого четверга

Как гласит библейское предание, за три дня до своей трагической гибели Иисус собрал своих учеников, чтобы провести с ними Тайную вечерю. В своих проповедях он неоднократно подчёркивал важность скромного образа жизни и любви к ближнему. Именно поэтому на этом ужине Христос омыл ноги своим последователям и разделил с ними трапезу, состоящую из хлеба и вина.

Кроме того, в этот же день Иисус рассказал своим ученикам, что один из них вскоре предаст его. Он даже знал имя предателя, но не стал его называть. Вскоре предсказание сбылось.

Верующие люди считают этот день особенным. Они верят, что в Чистый четверг происходит очищение и прощение перед казнью Иисуса, которого предал Иуда.

Что последовало за этим?

В Евангелии от Иоанна рассказывается о предательстве Иуды Искариота, который за деньги выдал Иисуса Христа первосвященникам. Предатель как казначей группы был ответственным за сбор пожертвований. Его жадность погубила его: он часто воровал из общей казны, одержимый сребролюбием.

В ночь на пятницу Иуда привёл вооружённых людей от первосвященников к Иисусу. Чтобы они могли арестовать его, он дал соответствующий знак - поцеловал Иисуса. За предательство Иуда получил 30 сребреников, но раскаялся, вернул деньги в храм, а затем повесился.

Правда его поступок стал поворотным моментом в истории христианства, приведя к аресту, суду и распятию Иисуса Христа.

Что можно, а что нельзя делать в Чистый четверг?

В Чистый четверг принято проводить время в молитвах, очищая свою душу. Верующим рекомендуется начинать день с посещения церкви. В храме можно причаститься.

В этот день священники проводят особую литургию, которая отличается по длительности от других дней. В это время люди духовно участвуют в последней трапезе Иисуса с учениками.

Также в этот день многие занимаются генеральной уборкой в доме. В четверг на Страстной неделе, как и в среду, принято печь куличи и красить яйца. Однако в этот день есть и запреты. Считается, что до того, как навести порядок в доме, или во время уборки не стоит готовить традиционное блюдо. Кроме того, стоит отложить покраску яиц. И по понятным причинам нельзя нарушать пост.

Когда начинается приготовление праздничных блюд, сложно устоять перед соблазном попробовать что-нибудь. Но до конца Страстной недели, самой строгой недели Великого поста, это запрещено.

Хозяйкам также не рекомендуется оставлять грязную посуду и замачивать бельё на ночь. Поскольку пост продолжается, следует воздерживаться от увеселительных мероприятий.