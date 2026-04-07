Минздрав назвал семь принципов долголетия

Новости Социум

Минздрав назвал семь принципов долголетия

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова перечислила семь принципов, которые помогают сохранить здоровье и продлить жизнь.

Фото: freepik

Главные принципы долголетия:

  1. Откажитесь от курения. Курение повреждает стенки сосудов и может привести к инфаркту и инсульту, пишет РИА Новости.

  2. Исключите употребление алкоголя. Алкоголь провоцирует аритмию и кардиомиопатию, а в нервной системе вызывает гибель нейронов.

  3. Снижайте количество соли. Избыток натрия может привести к повышению артериального давления и перегрузке сердца. Негативное воздействие оказывается и на почки.

  4. Съедайте не менее 400 г овощей и фруктов каждый день. Это поможет снизить риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

  5. Двигайтесь каждый день. Научно подтвержденная норма — 150–300 минут умеренной физической активности в неделю.

  6. Обеспечьте себе полноценный сон. Норма сна индивидуальна, но в среднем составляет от 7 до 8 часов в сутки.

  7. Поддерживайте социальные связи и занимайтесь интеллектуальной активностью. Общение с близкими, освоение новых навыков, чтение и участие в общественной жизни способствуют ясности мышления.

минздрав долголетие
Новости Социум

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

Эрмитаж День космонавтики

