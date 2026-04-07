Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова перечислила семь принципов, которые помогают сохранить здоровье и продлить жизнь.
Главные принципы долголетия:
- Откажитесь от курения. Курение повреждает стенки сосудов и может привести к инфаркту и инсульту, пишет РИА Новости.
- Исключите употребление алкоголя. Алкоголь провоцирует аритмию и кардиомиопатию, а в нервной системе вызывает гибель нейронов.
- Снижайте количество соли. Избыток натрия может привести к повышению артериального давления и перегрузке сердца. Негативное воздействие оказывается и на почки.
- Съедайте не менее 400 г овощей и фруктов каждый день. Это поможет снизить риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
- Двигайтесь каждый день. Научно подтвержденная норма — 150–300 минут умеренной физической активности в неделю.
- Обеспечьте себе полноценный сон. Норма сна индивидуальна, но в среднем составляет от 7 до 8 часов в сутки.
- Поддерживайте социальные связи и занимайтесь интеллектуальной активностью. Общение с близкими, освоение новых навыков, чтение и участие в общественной жизни способствуют ясности мышления.