В среду при проведении дорожных работ будет временно ограничено движение на 11 региональных трассах, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 22 ограничение скорости движения в направлении на г. Мурманск с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

км 17,57км ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 -17:00, механическая уборка смета из под барьерного ограждения.

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 -17:00, механическая мойка разделительной полосы;

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 40-16 ограничение скорости движения (обратный ход) с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от песка и смёта механическим способом (ПУМ);

км 8-4 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, помывка мостов механическим способом (ПУМ).

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 85-89 ограничение скорости движения на Кингисепп, правая полоса с 08:00 -17:00, ремонт барьерного ограждения.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка и очистка водоотводных лотков;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия мех. способом у СБО «Нью-Джерси»;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных люков;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;

км 123-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

км 137-141 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничения движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

км 8-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 8-11 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;

км 0-37 +транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка съездов и примыканий;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 40-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка технологических проходов на мостах;

км 58-78, транспортные развязки км 56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 59-67 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, содержание локальных очистных сооружений;

км 139-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка ливневых решёток и водоотводных лотков;

км 120-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка съездов от пыли и грязи механизированным способом.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 55-48-55 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса закрыта, вторая и первая ограничение скорости движения до 70 км/ч. с 08:00 -17:00, механическая мойка разделительной полосы;

км 55-48-55 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса закрыта, вторая и первая ограничение скорости движения до 70 км/ч. с 08:00 -17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы;

км 52-50 ограничение скорости движения на Санкт-Петербург, левая полоса закрыта, вторая и первая ограничение до 50 км/ч. с 08:00- 17:00, с установкой схемы ОДД, очистка разделительной полосы от пыли и грязи;

км 44 ограничение скорости движения на Псков, правая полоса закрыта, вторая и третья ограничение до 50 км/ч. с 09:00- 10:00, с установкой схемы ОДД, ремонт шумозащитного экрана;

км 50,52,54 ограничение скорости движения на Псков, правая полоса закрыта, вторая и третья ограничение до 50 км/ч. с 11:00- 13:00, с установкой схемы ОДД, устранение размывов;

км 112-99-112, 112 тр.развязка, ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00-17:00, механическая очистка смета с осевой;

км 112-99-112, ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00-17:00, мойка секций барьерных ограждений.