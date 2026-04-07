Новости Социум

В десятках столовых Петербурга нашли мясо с сальмонеллой и поддельное молоко

11% взятых в столовых проб не отвечают нормам безопасности, заявили в Россельхознадзоре.

В десятках столовых Петербурга нашли мясо с сальмонеллой и поддельное молоко - 11% взятых в столовых проб не отвечают нормам безопасности, заявили в Россельхознадзоре.
Фото: freepik/ fabrikasimf

За последние два года специалисты управления Россельхознадзора по СЗФО провели проверки в 42 социальных учреждениях региона, включая школы и больницы. Результаты экспертизы оказались неутешительными: 11% проб продукции в местных столовых не соответствовало установленным нормам безопасности.

Как рассказал руководитель управления Олег Емцев в ходе пресс-конференции ТАСС, в мясной продукции, например, поставляемой в столовые, была обнаружена сальмонелла. Также у специалистов возникали вопросы к качеству молочки.

Выявлять недобросовестных поставщиков ведомству помогает цифровая система «Меркурий». Он позволяет отследить происхождение товара и весь путь его следования в считанные минуты. При выявлении нарушений информация сразу передается в профильные ведомства для принятия мер.

Емцев также добавил, что в целом по СЗФО объем фальсификата среди продуктов питания сократился на 25%. 

Новости Социум

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

