11% взятых в столовых проб не отвечают нормам безопасности, заявили в Россельхознадзоре.

За последние два года специалисты управления Россельхознадзора по СЗФО провели проверки в 42 социальных учреждениях региона, включая школы и больницы. Результаты экспертизы оказались неутешительными: 11% проб продукции в местных столовых не соответствовало установленным нормам безопасности.

Как рассказал руководитель управления Олег Емцев в ходе пресс-конференции ТАСС, в мясной продукции, например, поставляемой в столовые, была обнаружена сальмонелла. Также у специалистов возникали вопросы к качеству молочки.

Выявлять недобросовестных поставщиков ведомству помогает цифровая система «Меркурий». Он позволяет отследить происхождение товара и весь путь его следования в считанные минуты. При выявлении нарушений информация сразу передается в профильные ведомства для принятия мер.

Емцев также добавил, что в целом по СЗФО объем фальсификата среди продуктов питания сократился на 25%.