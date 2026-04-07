Вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой провел встречу с областными предпринимателями, которые разрабатывают экологичные решения для туристических объектов.

«В Ленинградской области для развития туристической инфраструктуры мы стремимся использовать материалы, максимально безопасные для человека и природы. Привлекаем в регион изготовителей малых архитектурных форм, готовых переместить свои мощности в Ленинградскую область. Это позволит уменьшить себестоимость продукции и поднять качество благоустройства. Ленобласть также готова помочь с поиском подходящего здания и предоставить субсидии на развитие производства», — отметил Владимир Цой.

Так на скамейки на «Курголовской тропе» установлены скамейки, указатели и арт-объекты, сделанные из переработанного пластика. На тропу ушло около 80 тысяч ванночек от сыра — две тонны вторсырья.

Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.