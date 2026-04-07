Ленобласть готова помочь открыть бизнес тем, кто разрабатывает экологичные решения для туристических объектов

Ленобласть готова помочь открыть бизнес тем, кто разрабатывает экологичные решения для туристических объектов

Вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой провел встречу с областными предпринимателями, которые разрабатывают экологичные решения для туристических объектов.

«В Ленинградской области для развития туристической инфраструктуры мы стремимся использовать материалы, максимально безопасные для человека и природы. Привлекаем в регион изготовителей малых архитектурных форм, готовых переместить свои мощности в Ленинградскую область. Это позволит уменьшить себестоимость продукции и поднять качество благоустройства. Ленобласть также готова помочь с поиском подходящего здания и предоставить субсидии на развитие производства», — отметил Владимир Цой.

Так на скамейки на «Курголовской тропе» установлены скамейки, указатели и арт-объекты, сделанные из переработанного пластика. На тропу ушло около 80 тысяч ванночек от сыра — две тонны вторсырья.

Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта. 

Ленобласть Владимир Цой Туризм в Ленобласти зеленый коридор
Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

Вам будет интересно
Жители Ленобласти выбрали самые милые снимки будущих мам
В Ленинградской традиционно ко Дню беременных подведены итоги фотоконкурса «В ожидании чуда». Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба...
07.04.2026
127

Эрмитаж День космонавтики

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Ленинградской области началась активная уборка дорог
В Ленинградской области началась активная уборка дорог

12:10 06.04.2026

