weather 1.6°
$ 78.75
91.03

Съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на КАД полностью перекрыли до 1 сентября

Новости Социум

Съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на КАД полностью перекрыли до 1 сентября

В Петербурге по 1 сентября полностью перекрыли для движения съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на внешнее кольцо КАД.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения вводятся в связи с реконструкцией северного участка КАД, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию.

Движение по съезду с ЗСД на Левашовское шоссе будет осуществляться в штатном режиме, без ограничений. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит извинения за временные неудобства.

Вам будет интересно
На М-11 "Нева" отменят зимнее ограничение скорости со следующей недели
Повышенный скоростной режим начнет действовать на ряде участков трассы со следующего понедельника. Фото: Автодор С 13 апреля на отдельных участках тра...
07.04.2026
162

Теги

ограничено движение кад ЗСД Левашовское шоссе
Новости Социум Главное

Александр Дрозденко и Сергей Яхнюк обсудили подготовку Ленобласти к весенним полевым работам

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Яхнюком.

Фото: Александр Дрозденко

На встрече обсуждалась подготовка к весенним полевым работам. Были затронуты вопросы льготного кредитования аграриев и выплат на сезонные работы из федерального и областного бюджетов. Губернатор отметил, что кредиты для аграриев уже выдаются, а из бюджета в апреле планируют довести до них почти 2 млрд рублей. Также обсуждается обеспечение семенами, удобрениями и ГСМ.

«Сергей Васильевич как никто другой знает: как сезон начнешь, так год и прокормит. Мы всегда рассчитываем на его поддержку в Госдуме. Защищает интересы аграриев и родной Ленинградской области. С такими людьми за будущее спокойно», - отметил Александр Дрозденко.

Вам будет интересно
Хозяйства Ленобласти планируют засеять яровыми культурами почти 70 тысяч гектар
К работам уже приступили хозяйства из 12 районов. Правительство Ленобласти выделило в этом году на поддержку полевых работ 740 млн рублей. Фото: Админ...
31.03.2026
562

Теги

Дрозденко Яхнюк Ленобласть полевые работы весенне-полевые работы

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась
В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась

09:08 07.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться