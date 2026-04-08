В Петербурге по 1 сентября полностью перекрыли для движения съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на внешнее кольцо КАД.

Ограничения вводятся в связи с реконструкцией северного участка КАД, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию.

Движение по съезду с ЗСД на Левашовское шоссе будет осуществляться в штатном режиме, без ограничений. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит извинения за временные неудобства.