В фокусе внимания правительства Ленобласти вопросы совершенствования работы Семейных МФЦ Ленинградской области.
«Мы последовательно расширяем возможности Семейных МФЦ Ленинградской области, чтобы каждая семья могла получить поддержку в удобном формате на каждом этапе — от планирования деторождения до помощи в присмотре за ребенком после его рождения. Каждый такой областной центр уже стал точкой притяжения для семей с детьми, куда можно прийти за комплексной поддержкой, живым общением и помощью в решении конкретных жизненных задач», — отметила председатель комитета по социальной защите населения области Анастасия Толмачева.
Семейные МФЦ - это учреждения социального обслуживания и сопровождения семей с детьми, которые нуждаются в поддержке государства. В отличие от МФЦ, здесь получают не госуслуги, а консультации - психологов, юристов и социальных работников. Также здесь проинформируют о пособиях, субсидиях и социальных программах.
Семейные МФЦ были открыты в Гатчинском, Тихвинском, Сланцевском, Кировском и Выборгском районах. В них по принципу «одного окна» оказывают широкий спектр социальных услуг и комплексную поддержку семьям, в том числе тем, которые оказались в трудной жизненной ситуации.