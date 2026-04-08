Депутаты ЗакСа Петербурга на заседании 8 апреля разрешили покупку, доставку и установку окон и дверей для дачных домов оплачивать за счет средств регионального семейного капитала. Законопроект о расширении программы парламентарии единогласно приняли в первом чтении, сообщает Neva.Today.

Как сообщили в пресс-службе городского парламента, новые правила распространяются не только на дачные дома в Санкт-Петербурге, но и в Ленинградской области.

Размер регионального семейного капитала в Санкт-Петербурге сейчас составляет 224,5 тыс. рублей. Право на него имеют многодетные семьи. По состоянию на апрель 2026 года в городе проживают 63 тыс. семей, в которых растут 3 и более детей.

Ранее петербургские депутаты уже разрешили направлять средства семейного капитала на газификацию частных домов, строительство и ремонт таунхаусов, ДМС и платные медицинские услуги для детей, а также на профессиональное обучение и переподготовку родителей.