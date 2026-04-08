Толмачева: Мы последовательно расширяем возможности Семейных МФЦ Ленинградской области

В фокусе внимания правительства Ленобласти вопросы совершенствования работы Семейных МФЦ Ленинградской области.

«Мы последовательно расширяем возможности Семейных МФЦ Ленинградской области, чтобы каждая семья могла получить поддержку в удобном формате на каждом этапе — от планирования деторождения до помощи в присмотре за ребенком после его рождения. Каждый такой областной центр уже стал точкой притяжения для семей с детьми, куда можно прийти за комплексной поддержкой, живым общением и помощью в решении конкретных жизненных задач», — отметила председатель комитета по социальной защите населения области Анастасия Толмачева.

Семейные МФЦ - это учреждения социального обслуживания и сопровождения семей с детьми, которые нуждаются в поддержке государства. В отличие от МФЦ, здесь получают не госуслуги, а консультации - психологов, юристов и социальных работников. Также здесь проинформируют о пособиях, субсидиях и социальных программах.

Семейные МФЦ были открыты в Гатчинском, Тихвинском, Сланцевском, Кировском и Выборгском районах. В них по принципу «одного окна» оказывают широкий спектр социальных услуг и комплексную поддержку семьям, в том числе тем, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Новости Происшествия

Петербургские депутаты разрешили тратить семейный капитал на окна и двери для дач в городе и Ленобласти

Депутаты ЗакСа Петербурга на заседании 8 апреля разрешили покупку, доставку и установку окон и дверей для дачных домов оплачивать за счет средств регионального семейного капитала. Законопроект о расширении программы парламентарии единогласно приняли в первом чтении, сообщает Neva.Today.

Как сообщили в пресс-службе городского парламента, новые правила распространяются не только на дачные дома в Санкт-Петербурге, но и в Ленинградской области.

Размер регионального семейного капитала в Санкт-Петербурге сейчас составляет 224,5 тыс. рублей. Право на него имеют многодетные семьи. По состоянию на апрель 2026 года в городе проживают 63 тыс. семей, в которых растут 3 и более детей.

Ранее петербургские депутаты уже разрешили направлять средства семейного капитала на газификацию частных домов, строительство и ремонт таунхаусов, ДМС и платные медицинские услуги для детей, а также на профессиональное обучение и переподготовку родителей.

