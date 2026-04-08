Правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группы, которая торговала банковскими и сим-картами. В Петербурге и Москве задержали предполагаемого лидера и участника криминального бизнеса в возрасте 34 и 35 лет.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, преступная схема была запущена в июле прошлого года. Старший из фигурантов, находясь в столице, организовал систему закупки банковских и сим-карт, оформленных на третьих лиц. Для этого он размещал объявления в тематических интернет-каналах и формировал сеть дропперов в разных регионах России, включая Петербург, Москву, Московскую, Тульскую, Брянскую и Ленинградскую области. Его младший подельник занимался оформлением и передачей средств платежей на территории Петербурга и Ленобласти.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Банковские карты и симки использовались для противоправных финансовых операций. Организатор получал доход около 300 тысяч рублей в месяц, его сообщник — вдвое меньше. Деньги им платили в криптовалюте.

Во время обысков полицейские изъяли более 600 банковских и сим-карт, 19 смартфонов с компрометирующей информацией и черновые записи с финансовой отчетностью. Также в распоряжении оперативников оказались данные более чем тысячи владельцев счетов, вовлеченных в махинации.

Возбуждено уголовное дело. Всем, кто продал свои платежные средства, будет дана правовая оценка.