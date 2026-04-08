Температура в Ленобласти предстоящей ночью упадет до -6 градусов

В Ленинградской области 9 апреля ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью составит -1…-6°С, днем — +3…+8°С. На дорогах ночью местами ожидается гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, в начале ночи местами порывы до сильного.

Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенных изменений не предвидится.

Маленький ребенок опрокинул на себя горячий чай и получил ожоги в Кировском районе

Маленький ребенок опрокинул на себя горячий чай и получил множественные ожоги в Кировском районе Ленинградской области. Пострадали грудная клетка, шея и нижняя челюсть.

Первую помощь мальчику оказывали фельдшер скорой помощи Никита Макаров вместе с медсестрой. Они отвлекали ребенка, обезболивали его, накладывали на поврежденные участки стерильные асептические повязки с анестетиком и параллельно успокаивали мать.

Сразу после этого медики согласовали с оперативным отделом транспортировку в Детскую городскую больницу № 1. По пути мальчик успокоился и уснул, а по прибытии его вместе с матерью передали врачам приемного отделения.

Медики также напомнили родителям правила помощи при ожогах у детей. На поврежденные участки нельзя наносить масло, жир, кефир, сметану и крем, прикладывать лед напрямую, прокалывать пузыри, использовать спирт, йод, зеленку или марганцовку, а также снимать прилипшую к телу одежду.

При этом можно снять мокрую горячую одежду, если ее фрагменты не прилипли к коже, охладить место ожога под проточной водой в течение 15-20 минут, закрыть его чистой влажной тканью или противоожоговой салфеткой и вызвать скорую помощь. До приезда врачей ребенка важно успокоить, не поить и не кормить его.  

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
