Суд арестовал пассажира поезда «Челябинск – Петербург», который столкнул проводницу на рельсы и угрожал расправой начальнику поезда.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Угроза убийством». Под арестом мужчина останется до 5 июня. Ход расследования контролирует Костромская транспортная прокуратура.

По версии следствия, 30 марта во время стоянки поезда на станции Поназырево в Костромской области обвиняемый вытолкнул проводницу из вагона в междупутье. Кроме того, он, применив насилие, угрожал убийством начальнику поезда.

У потерпевшей диагностировали серьезные травмы позвоночника. Известно, что обвиняемый был ранее неоднократно судим.