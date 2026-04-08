Арестован мужчина, вытолкнувший проводницу на рельсы из поезда «Челябинск – Петербург»

Арестован мужчина, вытолкнувший проводницу на рельсы из поезда «Челябинск – Петербург»

Суд арестовал пассажира поезда «Челябинск – Петербург», который столкнул проводницу на рельсы и угрожал расправой начальнику поезда.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Мужчине предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Угроза убийством». Под арестом мужчина останется до 5 июня. Ход расследования контролирует Костромская транспортная прокуратура.

По версии следствия, 30 марта во время стоянки поезда на станции Поназырево в Костромской области обвиняемый вытолкнул проводницу из вагона в междупутье. Кроме того, он, применив насилие, угрожал убийством начальнику поезда.

У потерпевшей диагностировали серьезные травмы позвоночника. Известно, что обвиняемый был ранее неоднократно судим.

Новости

Температура в Ленобласти предстоящей ночью упадет до -6 градусов

В Ленинградской области 9 апреля ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью составит -1…-6°С, днем — +3…+8°С. На дорогах ночью местами ожидается гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, в начале ночи местами порывы до сильного.

Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенных изменений не предвидится.

