12 апреля во Всеволожске будет ограничено движение транспорта из-за проведения крестного хода.

Ограничения затронут Колтушское шоссе (от Октябрьского проспекта до Дороги Жизни) и Дорогу Жизни (от пересечения с Колтушским шоссе до Храма Спаса Нерукотворного Образа). Движение транспорта по указанным участкам будет полностью прекращено. Время перекрытия — с 12:00 до 14:00.

Для объезда можно использовать региональные дороги Санкт-Петербург – Морье, Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск, Ст. Магнитная – пос. им. Морозова, а также улично-дорожную сеть Всеволожска.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.