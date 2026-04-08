В контактном зоопарке в Кудрове погибло 33 попугая. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщение о гибели экзотических птиц в контактном зоопарке на проспекте Строителей в Кудрово поступило накануне вечером. По данным главка, погибли 33 попугая.

Тела погибших птиц отправлены на экспертизу, чтобы установить причину их смерти. По результатам исследования будет принято соответствующее решение, а все Обстоятельства произошедшего устанавливаются.