weather 3.4°
$ 77.84
90.88

Главная / Новости / Пасхальный набор продуктов подешевел в Ленинградской области

Новости Экономика

Пасхальный набор продуктов подешевел в Ленинградской области

Набор продуктов для приготовления блюд к пасхальному столу в России подешевел на 1,7% за год, подсчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР).

Фото: Freepik.

Расчет проводился для стоимости ингредиентов на 4 порции, включая кулич, яйца и творожную пасху. Средняя цена продуктов для пасхального стола в 2026 году составила 486 рублей 88 копеек. По сравнению с подготовкой к прошлой Пасхе подешевели сливочное масло - на 7,1%, сахар - на 3,9%, а также изюм с курагой - на 0,3%, в то время как яйца подорожали на 5,3%, пишет РИА Новости.

В Ленинградской области стоимость такого набора уменьшилась на 6,8%. Снижение стоимости пасхального набора отмечено в 50 российских регионах.

Теги

Ленобласть Россия пасха продукты
Новости Социум

В 2025 году из России выдворили 72 тыс. мигрантов

В России планируют значительно расширить список оснований для выдворения мигрантов из страны. Всего за 2025 год из России было выдворено 72 тыс. мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно его заявлению, количество административных нарушений, влекущих выдворение, увеличится почти вдвое — с 22 до 43 статей КоАП. В список оснований для выдворения добавят такие проступки, как нарушение общественного порядка, неповиновение полиции, создание помех работе инфраструктуры, распространение оскорбительной информации в интернете, а также дискредитация Вооруженных Сил РФ и призывы к санкциям.

Кроме того, за некоторые правонарушения помимо выдворения могут назначить штрафы, размер которых также предлагается увеличить.

«Те, кто приезжает в нашу страну, должны соблюдать законы Российской Федерации», — добавил Володин.

Теги

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться