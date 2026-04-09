В Финляндии задумались о выходе из НАТО

Возобновить дискуссию о возможном выходе Финляндии из НАТО предложил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном выходе из альянса.

«Теперь, когда США угрожают выйти из НАТО, Финляндии следует возобновить дискуссии о возможности выхода из альянса», – написал Армандо Мема

Политик выразил мнение, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс во многом из-за США.

А глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что страны Евросоюза не потерпят агрессивную риторику Трампа в адрес Ирана. Напряженность резко возросла после того, как Трамп пригрозил полным уничтожением Ирана как цивилизации, если Тегеран не пойдет навстречу Вашингтону.

Элина Валтонен подчеркнула, что сейчас есть хорошая возможность начать строить более прочный мир в регионе. Финляндия призывает к дипломатическому решению конфликта.

1000 на 41: Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Россия передала Украине 1000 тел погибших украинских военнослужащих.

В свою очередь, украинская сторона передала России 41 тело бойцов ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Предыдущий обмен прошел 26 февраля. Тогда Киев взамен на тысячу тел военнослужащих передал Москве 35 погибших солдат.

