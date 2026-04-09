Строительство нового разводного моста через Неву в составе Широтной магистрали скоростного движения собираются начать в Санкт-Петербурге в июне 2026 года. Об этом сообщает «Петроград».

Мост будет однопролетным. Для завершения всей магистрали власти уже оформили контракты на основные этапы работ, а подрядчика для этого участка должны выбрать в ближайшее время.

Старт строительства планируют совместить с проведением крупного международного форума. Именно в этот период специалисты должны приступить к первому этапу работ.

Проект станет частью дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Параллельно в городе продолжается строительство и других мостов, которые должны улучшить транспортные связи.