В июне начнут строить новый мост через Неву

Строительство нового разводного моста через Неву в составе Широтной магистрали скоростного движения собираются начать в Санкт-Петербурге в июне 2026 года. Об этом сообщает «Петроград».

Мост будет однопролетным. Для завершения всей магистрали власти уже оформили контракты на основные этапы работ, а подрядчика для этого участка должны выбрать в ближайшее время.

Старт строительства планируют совместить с проведением крупного международного форума. Именно в этот период специалисты должны приступить к первому этапу работ.

Проект станет частью дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Параллельно в городе продолжается строительство и других мостов, которые должны улучшить транспортные связи.

Вам будет интересно
В Финляндии задумались о выходе из НАТО
Возобновить дискуссию о возможном выходе Финляндии из НАТО предложил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на фоне заявлений президента СШ...
09.04.2026
213

В Ленобласти более 90 человек пострадали от укусов клещей

В Ленобласти за неделю 93 человек обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Среди пострадавших — 33 ребенка.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, инциденты были зарегистрированы в 14 районах. Больше всего случаев зафиксировано в Тихвинском районе — 17, следом идут Гатчинский округ и Всеволожский район - по 10 случаев. Заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом с 2 по 8 апреля не зарегистрировано.

В Ленобласти против клещевого энцефалита привито почти 4,2 тысячи человек, включая 629 несовершеннолетних.

Вам будет интересно
В этом году в России ожидается аномально большое количество клещей
В весенне-летнем сезоне клещей будет особенно много, заявил врач Дмитрий Черняев. Фото: Freepik. По его словам, обильные снегопады защитили популяцию...
08.04.2026
183

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

