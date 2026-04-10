В Петербурге 11 и 12 апреля городской транспорт будет работать в усиленном режиме. На некоторых маршрутах количество автобусов увеличится.

Комитет по транспорту Петербурга сообщил, что на автобусных маршрутах №№195, 347, 382 и 398 количество транспорта возрастет на восемь единиц.

Кроме того, к Южному кладбищу запустят специальный экспресс-маршрут №2М. Он будет ходить от станции метро «Московская» с интервалом от 21 до 28 минут. Также до других мест захоронения можно будет добраться на автобусах №№221 и 398 (к Северному кладбищу), №№80, 123, 138 и 178 (к Пискаревскому мемориалу и крематорию), №382 (к Казанскому кладбищу) и №347 (к Иликовскому кладбищу).

Помимо экспресса, до Южного кладбища продолжат ходить автобусы №№108, 147 и 195.