Новости Социум

В Петербурге запустят дополнительные автобусы к кладбищам 11 и 12 апреля

В Петербурге 11 и 12 апреля городской транспорт будет работать в усиленном режиме. На некоторых маршрутах количество автобусов увеличится.

Фото: Freepik.

Комитет по транспорту Петербурга сообщил, что на автобусных маршрутах №№195, 347, 382 и 398 количество транспорта возрастет на восемь единиц.

Кроме того, к Южному кладбищу запустят специальный экспресс-маршрут №2М. Он будет ходить от станции метро «Московская» с интервалом от 21 до 28 минут. Также до других мест захоронения можно будет добраться на автобусах №№221 и 398 (к Северному кладбищу), №№80, 123, 138 и 178 (к Пискаревскому мемориалу и крематорию), №382 (к Казанскому кладбищу) и №347 (к Иликовскому кладбищу).

Помимо экспресса, до Южного кладбища продолжат ходить автобусы №№108, 147 и 195.

Новости Происшествия

Подростку из Ленобласти грозит до 20 лет тюрьмы за поджоги релейных шкафов

Против задержанного ранее юноши возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Подростку из Ленобласти грозит до 20 лет тюрьмы за поджоги релейных шкафов - Против задержанного ранее юноши возбудили уголовное дело по статье о теракте.
Фото: УТ МВД по СЗФО

В Ленинградской области расследуется уголовное дело по статье «Террористический акт». Фигурантом стал 16-летний подросток, который поджег несколько релейных шкафов. 

Правоохранительным органам несовершеннолетний рассказал, что задание на поджог оборудования поступил ему от неизвестного в мессенджере. 

«Установлено, что, находясь на железнодорожных путях станции Токсово и перегонов Девяткино - Капитолово, Токсово - Пери, злоумышленник совершил поджоги при помощи легковоспламеняющейся жидкости», — передает УТ МВД по СЗФО.

Теперь юноше грозит до 20 лет колонии. Расследование уголовное дела продолжается.

