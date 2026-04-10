Бездомный ударил женщину садовыми ножницами на остановке в Петербурге

Новости Происшествия

Бездомный ударил женщину садовыми ножницами на остановке в Петербурге

В Петербурге полиция задержала 63-летнего бездомного, подозреваемого в нападении на женщину у дома по Заневскому проспекту.

Очевидец сообщил в полицию, что к нему подошла раненая женщина и сказала, что ее ударили ножом. Прибывшие на место правоохранители по «горячим следам» задержали 63-летнего бездомного. Выяснилось, что во время внезапно возникшего конфликта он ударил 62-летнюю петербурженку садовыми ножницами.

Пострадавшую с ранением в тяжелом состоянии доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

нападение Петербург Мвд полиция
Новости Экономика

На прилавках Петербурга появилась корюшка: что с ценами

На улицах Северной столицы предложений о покупке корюшки все больше. Но цены пока остаются высокими.

На прилавках Петербурга появилась корюшка: что с ценами
Фото: wikimedia. org (CC BY-SA 3.0)

На уличных прилавках Петербурга все чаще можно найти в продаже корюшку. Правда, цены излюбленной у горожан рыбы пока кусаются. 

Как выяснила «Фонтанка», в одной из торговых точек мелкую рыбу продают по 300 рублей за килограмм. Крупную можно приобрести за 1100 рублей. Также в продаже встречается корюшка и за 700-800 рублей.

В другом месте цены на корюшку начинаются от 380 рублей, а крупная доходит до 1890 рублей за килограмм. 

Также на улицах города можно встретить абсолютно пустые лавки, на которых установлены рекламные баннеры о продаже корюшки. Изданию пояснили, что эти торговые точки будут продавать невскую корюшку, которой пока нет. Та, что реализуется сейчас, — из Ладоги.

корюшка Петербург

