В Петербурге полиция задержала 63-летнего бездомного, подозреваемого в нападении на женщину у дома по Заневскому проспекту.
Очевидец сообщил в полицию, что к нему подошла раненая женщина и сказала, что ее ударили ножом. Прибывшие на место правоохранители по «горячим следам» задержали 63-летнего бездомного. Выяснилось, что во время внезапно возникшего конфликта он ударил 62-летнюю петербурженку садовыми ножницами.
Пострадавшую с ранением в тяжелом состоянии доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.