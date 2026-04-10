Это не просто детская площадка, а научное пространство, где установлено оборудование по тематике физики и астрономии

Любопытные малыши могут сделать первый шаг в мир физики и астрономии под присмотром родителей. Для этого достаточно навести камеру телефона на QR-код. Он приведет на образовательные статьи портала наука.рф. Кроме этого — комплекс с горками, оборудование для скалолазания и закольцованная велодорожка.

«Такие площадки в регионах создаются в соответствии с указом Президента России Владимира Путина. Наш проект, разработанный региональным Центром компетенций и изготовленный компанией «Красивый город», успешно прошел верификацию федеральной экспертной группы. В этом году новую научную площадку создаем в столице региона — Гатчине», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Научная площадка создана по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», она располагается на набережной Невы в Кировске.

