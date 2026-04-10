Главная / Для души / "Сухо, много солнца и все теплее": синоптик рассказал о погоде в Ленобласти на выходных

"Сухо, много солнца и все теплее": синоптик рассказал о погоде в Ленобласти на выходных

Долгожданное тепло наконец возвращается в Петербург и Ленобласть. В воскресенье термометры покажут до +15°С.

Погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на этих выходных будет определять антициклон. В таких условиях агломерацию ждет солнце и тепло, рассказал синоптик Александр Колесов.

«Впереди замечательная погода, которую продолжит определять антициклон. Сухо, много солнца и все теплее. Правда ночи по Ленинградской области холодные пока, сегодня температура воздуха была до -3…-8 гр., но солнце быстро прогревает воздух и утром этого уже не заметно», — поделился он.

В субботу синоптик обещает до +12 градусов тепла, а в воскресенье термометры покажут до +15 градусов. Правда, ночи все еще будут холодными.

Дачникам напомнили о крупных штрафах за игнорирование сорняков на участке

До 10 тысяч рублей могут заплатить владельцы участка за непокос травы.

Нескошенная трава на дачном участке может обернуться штрафом до 10 тысяч рублей. Об этом РИА Новости заявил комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Как правило, в случае фиксации нарушения впервые собственникам делается предупреждение. Если проигнорировать предписание навести порядок на участке, контролирующие органы вправе назначить штраф.

Для физлиц он составляет 300-500 рублей, для должностных — 500-1000 рублей, а для юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей.

