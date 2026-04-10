Долгожданное тепло наконец возвращается в Петербург и Ленобласть. В воскресенье термометры покажут до +15°С.

Погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на этих выходных будет определять антициклон. В таких условиях агломерацию ждет солнце и тепло, рассказал синоптик Александр Колесов.

«Впереди замечательная погода, которую продолжит определять антициклон. Сухо, много солнца и все теплее. Правда ночи по Ленинградской области холодные пока, сегодня температура воздуха была до -3…-8 гр., но солнце быстро прогревает воздух и утром этого уже не заметно», — поделился он.

В субботу синоптик обещает до +12 градусов тепла, а в воскресенье термометры покажут до +15 градусов. Правда, ночи все еще будут холодными.