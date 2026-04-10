Новости Социум

В Госдуме хотят ограничить распространение информации о нападениях в школе

В Госдуму внесут закон, ограничивающий распространение информации о нападениях в школах. Об этом ТАСС сообщил один из авторов инициативы, депутат Артем Метелев.

По словам парламентария, работа над документом ведется уже несколько лет и ранее был согласован с правительством и администрацией президента.

Необходимость закона Метелев объяснил серией громких происшествий в российских школах. По мнению депутата, освещение подобных инцидентов может увеличить число подражателей таких преступлений.

«Часто журналисты, которые в погоне за хайпом, или различные паблики в соцсетях начинают героизировать преступников, вдохновляя тех, у кого слабая психика, повторять за ними. И это надо точно корректировать. Закон будет направлен на эту задачу», — заявил парламентарий.

Вам будет интересно
Подростку из Ленобласти грозит до 20 лет тюрьмы за поджоги релейных шкафов
Против задержанного ранее юноши возбудили уголовное дело по статье о теракте. Фото: УТ МВД по СЗФО В Ленинградской области расследуется уголовное дело...
10.04.2026
183

Дачникам напомнили о крупных штрафах за игнорирование сорняков на участке

До 10 тысяч рублей могут заплатить владельцы участка за непокос травы.

Нескошенная трава на дачном участке может обернуться штрафом до 10 тысяч рублей. Об этом РИА Новости заявил комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Как правило, в случае фиксации нарушения впервые собственникам делается предупреждение. Если проигнорировать предписание навести порядок на участке, контролирующие органы вправе назначить штраф.

Для физлиц он составляет 300-500 рублей, для должностных — 500-1000 рублей, а для юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей.

Вам будет интересно
Юрист предупредил, что за снятие шелухи с лука в магазине может грозить штраф
Адвокат Сергей Жорин предупредил, что за умышленное обдирание шелухи с лука в магазинах россияне могут быть оштрафованы. Это связано с тем, что такие...
09.04.2026
287

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

