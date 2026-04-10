В Госдуму внесут закон, ограничивающий распространение информации о нападениях в школах. Об этом ТАСС сообщил один из авторов инициативы, депутат Артем Метелев.
По словам парламентария, работа над документом ведется уже несколько лет и ранее был согласован с правительством и администрацией президента.
Необходимость закона Метелев объяснил серией громких происшествий в российских школах. По мнению депутата, освещение подобных инцидентов может увеличить число подражателей таких преступлений.
«Часто журналисты, которые в погоне за хайпом, или различные паблики в соцсетях начинают героизировать преступников, вдохновляя тех, у кого слабая психика, повторять за ними. И это надо точно корректировать. Закон будет направлен на эту задачу», — заявил парламентарий.