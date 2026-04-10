Александр Дрозденко попал в топ-3 медиарейтинга губернаторов России

Губернатор Ленобласти укрепил свои позиции в рейтинге глав регионов по версии системы  «Медиалогия».

Александр Дрозденко попал в топ-3 медиарейтинга губернаторов России - Глава 47-го региона занял третье место в общероссийском медиарейтинге по итогам марта, и первое мест
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко занял третье место в общероссийском рейтинге системы «Медиалогия» по итогам марта, и первое место — среди глав субъектов СЗФО. Результаты подсчетов оказались в распоряжении ЛенТВ24.

Эксперты отмечают, что столь высокий результат в информационном поле главе региона обеспечил ряд значимых событий: от запуска масштабных экологических инициатив (проект «Чистая Ладога» и комплекс по переработке отходов «Островский») до развития международного сотрудничества. В частности, широкое освещение в СМИ получили визиты делегаций из Республики Куба и Таджикистана.

Значительный вклад в медийный ресурс губернатора внесли слаженные действия в условиях внешних угроз. В марте, когда регион подвергался атакам БПЛА, Александр Дрозденко активно информировал жителей, предоставляя достоверную информацию в социальных сетях.

Вам будет интересно
Александр Дрозденко встретился с семьёй Героя Российской Федерации Андрея Онькина
Правительство Ленобласти поможет семье героя с подключением дома к газу, с поступлением ребёнка в Суворовское училище, с медицинским обслуживанием род...
10.04.2026
102

В Госдуме хотят ограничить распространение информации о нападениях в школе

Работа над соответствующим проектом уже ведется, заявил депутат Метелев. 

В Госдуму внесут закон, ограничивающий распространение информации о нападениях в школах. Об этом ТАСС сообщил один из авторов инициативы, депутат Артем Метелев.

По словам парламентария, работа над документом ведется уже несколько лет и ранее был согласован с правительством и администрацией президента.

Необходимость закона Метелев объяснил серией громких происшествий в российских школах. По мнению депутата, освещение подобных инцидентов может увеличить число подражателей таких преступлений.

«Часто журналисты, которые в погоне за хайпом, или различные паблики в соцсетях начинают героизировать преступников, вдохновляя тех, у кого слабая психика, повторять за ними. И это надо точно корректировать. Закон будет направлен на эту задачу», — заявил парламентарий.

Вам будет интересно
Подростку из Ленобласти грозит до 20 лет тюрьмы за поджоги релейных шкафов
Против задержанного ранее юноши возбудили уголовное дело по статье о теракте. Фото: УТ МВД по СЗФО В Ленинградской области расследуется уголовное дело...
10.04.2026
183

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

