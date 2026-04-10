Губернатор Ленобласти укрепил свои позиции в рейтинге глав регионов по версии системы «Медиалогия».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко занял третье место в общероссийском рейтинге системы «Медиалогия» по итогам марта, и первое место — среди глав субъектов СЗФО. Результаты подсчетов оказались в распоряжении ЛенТВ24.

Эксперты отмечают, что столь высокий результат в информационном поле главе региона обеспечил ряд значимых событий: от запуска масштабных экологических инициатив (проект «Чистая Ладога» и комплекс по переработке отходов «Островский») до развития международного сотрудничества. В частности, широкое освещение в СМИ получили визиты делегаций из Республики Куба и Таджикистана.

Значительный вклад в медийный ресурс губернатора внесли слаженные действия в условиях внешних угроз. В марте, когда регион подвергался атакам БПЛА, Александр Дрозденко активно информировал жителей, предоставляя достоверную информацию в социальных сетях.