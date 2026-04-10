Озвучены размеры компенсаций жителям Ленобласти за поврежденные при теракте жилье и автомобиль

Новости Социум

Озвучены размеры компенсаций жителям Ленобласти за поврежденные при теракте жилье и автомобиль

В региональном правительстве уточнили размер материальной помощи в случае повреждения имущества при теракте. 

В Ленинградской области дополнили действующий закон о выплатах компенсаций жителям, чье имущество пострадало в результате теракта. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правительства региона.

Согласно документу, при повреждении или полной утрате жилого помещения компенсация будет рассчитываться на основе кадастровой стоимости объекта. Также помощь положена владельцам пострадавших автомобилей. 

«Стоимость экспертной оценки ущерба оплачивается отдельно и не входит в лимит 400 тысяч рублей на восстановительный ремонт», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Также в регионе определены размеры компенсаций за поврежденные в результате теракта лоджии, элементы внутренней отделки жилых помещений и другой имущественный ущерб. 

Новости Социум

Дачникам напомнили о крупных штрафах за игнорирование сорняков на участке

До 10 тысяч рублей могут заплатить владельцы участка за непокос травы.

Нескошенная трава на дачном участке может обернуться штрафом до 10 тысяч рублей. Об этом РИА Новости заявил комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Как правило, в случае фиксации нарушения впервые собственникам делается предупреждение. Если проигнорировать предписание навести порядок на участке, контролирующие органы вправе назначить штраф.

Для физлиц он составляет 300-500 рублей, для должностных — 500-1000 рублей, а для юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей.

Вам будет интересно
Юрист предупредил, что за снятие шелухи с лука в магазине может грозить штраф
Адвокат Сергей Жорин предупредил, что за умышленное обдирание шелухи с лука в магазинах россияне могут быть оштрафованы. Это связано с тем, что такие...
09.04.2026
287

Теги

штрафы дача

