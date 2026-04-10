В региональном правительстве уточнили размер материальной помощи в случае повреждения имущества при теракте.
В Ленинградской области дополнили действующий закон о выплатах компенсаций жителям, чье имущество пострадало в результате теракта. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правительства региона.
Согласно документу, при повреждении или полной утрате жилого помещения компенсация будет рассчитываться на основе кадастровой стоимости объекта. Также помощь положена владельцам пострадавших автомобилей.
«Стоимость экспертной оценки ущерба оплачивается отдельно и не входит в лимит 400 тысяч рублей на восстановительный ремонт», — уточнили в пресс-службе правительства региона.
Также в регионе определены размеры компенсаций за поврежденные в результате теракта лоджии, элементы внутренней отделки жилых помещений и другой имущественный ущерб.