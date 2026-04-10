До 10 тысяч рублей могут заплатить владельцы участка за непокос травы.

Нескошенная трава на дачном участке может обернуться штрафом до 10 тысяч рублей. Об этом РИА Новости заявил комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Как правило, в случае фиксации нарушения впервые собственникам делается предупреждение. Если проигнорировать предписание навести порядок на участке, контролирующие органы вправе назначить штраф.

Для физлиц он составляет 300-500 рублей, для должностных — 500-1000 рублей, а для юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей.