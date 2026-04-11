weather 3.4°
$ 76.97
90.01

Главная / Новости / В России определились с датой школьных выпускных

Новости Социум

В России определились с датой школьных выпускных

Выпускные вечера в российских школах традиционно пройдут в конце июня.

Минпросвещения РФ установило дату проведения выпускных вечеров в российских школах на 27 июня. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.

«Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера — 27 июня 2026 года», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В ведомстве при этом отметили, что озвученная дата носит рекомендательный характер. Учебные заведения в праве самостоятельно решать, когда проводить выпускные. 

Вам будет интересно
Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов...
10.04.2026
160

Теги

Минпросвещение Выпускные в России
Новости outside

На популярном российском курорте нашествие смертельно опасных пауков

В Крыму наблюдается резкий рост популяции каракуртов, относящихся к роду «Черных вдов».

В Крыму наблюдается резкий рост популяции каракуртов, относящихся к роду "Черных вдов".
Фото: freepik

Из-за резкого потепления Крым столкнулся с увеличением численности ядовитых пауков-каракуртов. Теперь они все чаще осваивают территории вблизи населенных пунктов. Об этом радио «Спутник в Крыму» рассказал профессор, биолог Сергей Иванов.

«В последнее время значительно увеличилась популяция каракуртов (вид пауков из рода черных вдов - ред.), можно сказать даже лавинообразно увеличилась. Связано это с потеплением и климатическими изменениями», — предупредил он.

Опасные членистоногие обычно предпочитают степные зоны, берега соленых озер и прибрежную растительность. Однако специалисты фиксируют опасную тенденцию: ареал обитания пауков расширяется в сторону городов. Каракурты начали селиться в оврагах, заросших участках, около мусорных куч и даже проникать в подъезды многоквартирных домов. 

Вам будет интересно
В Ленобласти более 90 человек пострадали от укусов клещей
В Ленобласти за неделю 93 человек обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Среди пострадавших — 33 ребенка. Фото: Freepik. Как с...
09.04.2026
269

Теги

Крым Пауки курорты насекомые

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться