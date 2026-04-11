Выпускные вечера в российских школах традиционно пройдут в конце июня.
Минпросвещения РФ установило дату проведения выпускных вечеров в российских школах на 27 июня. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.
«Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера — 27 июня 2026 года», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
В ведомстве при этом отметили, что озвученная дата носит рекомендательный характер. Учебные заведения в праве самостоятельно решать, когда проводить выпускные.