В Крыму наблюдается резкий рост популяции каракуртов, относящихся к роду «Черных вдов».

Из-за резкого потепления Крым столкнулся с увеличением численности ядовитых пауков-каракуртов. Теперь они все чаще осваивают территории вблизи населенных пунктов. Об этом радио «Спутник в Крыму» рассказал профессор, биолог Сергей Иванов.

«В последнее время значительно увеличилась популяция каракуртов (вид пауков из рода черных вдов - ред.), можно сказать даже лавинообразно увеличилась. Связано это с потеплением и климатическими изменениями», — предупредил он.

Опасные членистоногие обычно предпочитают степные зоны, берега соленых озер и прибрежную растительность. Однако специалисты фиксируют опасную тенденцию: ареал обитания пауков расширяется в сторону городов. Каракурты начали селиться в оврагах, заросших участках, около мусорных куч и даже проникать в подъезды многоквартирных домов.