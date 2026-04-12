Врач рассказала, сколько можно хранить вареные яйца

Сваренные вкрутую яйца с неповрежденной скорлупой могут храниться в домашних условиях не более семи дней, сообщила врач-эндокринолог и диетолог, замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.

Эксперт подчеркнула, что чем раньше употребить вареные яйца, тем ниже риск пищевого отравления.
Однако, согласно санитарным требованиям для организаций общественного питания, срок хранения вареных яиц не должен превышать 36 часов. Эксперт подчеркнула, что чем раньше употребить вареные яйца, тем ниже риск пищевого отравления, пишет ТАСС.

Не поможет даже варка: биолог раскрыл опасность зеленого картофеля
Употребление позеленевшего картофеля может обернуться серьезным отравлением. Фото: freepik Многие россияне уверены, что картофель, выращенный на своей...
Она добавила, что пасхальные угощения не нанесут вреда организму, если человек ведет активный образ жизни и много двигается. 

Новости Экономика

Названо неудачное время для обсуждения повышения зарплаты

Самый неудачный период для обсуждения повышения зарплаты с руководителем — лето, рассказала ТАСС руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской академии в Петербурге Тамара Гриненко.

Самый неудачный период для обсуждения повышения зарплаты с руководителем — лето.
В июне — августе деловая активность снижается, многие руководители в отпусках, а решения откладываются, отметила она. Осень, особенно сентябрь и октябрь, также неоднозначный период для таких разговоров. С одной стороны, бизнес активизируется, с другой — компании могут переходить к бюджетированию и откладывать индивидуальные пересмотры зарплат до конца года.

В общем, ноябрь и декабрь – наилучший период для того, чтобы просить руководство о повышении зарплаты, также можно поговорить в январе – феврале и в марте – апреле, считает Гриненко.

Чиновники перечислили востребованные специальности в Петербурге
Порядка 10 тысяч рабочих не хватает предприятиям Санкт-Петербурга, при этом наибольший спрос сохраняется на специалистов рабочих профессий. О ситуации...
Кроме того, стоит принимать к сведению общее состояние бизнеса: в период сокращений, оптимизации затрат или падения выручки даже самые выдающиеся достижения сотрудника не гарантируют позитивного исхода переговоров с руководством.

