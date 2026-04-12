Сваренные вкрутую яйца с неповрежденной скорлупой могут храниться в домашних условиях не более семи дней, сообщила врач-эндокринолог и диетолог, замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.

Однако, согласно санитарным требованиям для организаций общественного питания, срок хранения вареных яиц не должен превышать 36 часов. Эксперт подчеркнула, что чем раньше употребить вареные яйца, тем ниже риск пищевого отравления, пишет ТАСС.

Вам будет интересно Не поможет даже варка: биолог раскрыл опасность зеленого картофеля Употребление позеленевшего картофеля может обернуться серьезным отравлением. Фото: freepik Многие россияне уверены, что картофель, выращенный на своей...

Она добавила, что пасхальные угощения не нанесут вреда организму, если человек ведет активный образ жизни и много двигается.