Сваренные вкрутую яйца с неповрежденной скорлупой могут храниться в домашних условиях не более семи дней, сообщила врач-эндокринолог и диетолог, замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.
Однако, согласно санитарным требованиям для организаций общественного питания, срок хранения вареных яиц не должен превышать 36 часов. Эксперт подчеркнула, что чем раньше употребить вареные яйца, тем ниже риск пищевого отравления, пишет ТАСС.
Она добавила, что пасхальные угощения не нанесут вреда организму, если человек ведет активный образ жизни и много двигается.