Ежегодный «пасхальный тюлень» прибыл в Фонд друзей балтийской нерпы

Ежегодный «пасхальный тюлень» прибыл в Фонд друзей балтийской нерпы

Много лет подряд в праздник Пасхи в Фонд друзей балтийской нерпы поступает новый подопечный.

Тюлень худой и сильно обезвоженный.
Фото: Спасение тюленей 699-23-99, ВК

В этом году его доставили с побережья Финского залива из окрестностей Шепелевского маяка. В фонде рассказали, что тюлень худой и сильно обезвоженный. Специалисты пообещали сделать все возможное, чтобы помочь новому жителю центра.

В Фонд друзей балтийской нерпы поступила новая подопечная из поселка Снетково
В Фонд друзей балтийской нерпы прибыла новая подопечная - ладожская нерпочка из поселка Снетково. Вес малышки — всего 4 килограмма.
Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.

тюлень финский залив Шепелевский маяк Фонд друзей балтийской нерпы
Двое школьников из Ленобласти стали призерами Всероссийской олимпиады по русскому языку

Учащиеся из Ленобласти Артем Квитовский из Назиевской школы и Ульяна Кирьянова из Сосновоборской школы стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Теперь у Артема и Ульяны не только звание призеров, но и дополнительные баллы к ЕГЭ.
Фото: max. ru/obr_47

Ребята продемонстрировали глубокие знания языка, его основных единиц и уровней, норм русского литературного языка, правил орфографии и пунктуации. Также школьники показали высокие навыки лингвистического анализа при решении нестандартных задач.

Теперь у Артема и Ульяны не только звание призеров, но и дополнительные баллы к ЕГЭ, которые повысят их шансы на поступление в выбранные вузы.

В Петербурге не сдавшие ОГЭ девятиклассники смогут получить рабочую специальность за счет города
Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Петербурга поддержал законопроект, который позволит выпускникам девятых классов, не прошедшим государственную...
ЕГЭ ВсОШ русский язык Ленобласть

