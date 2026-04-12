Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов обратился к жителям региона по случаю Светлого Христова Воскресения — Пасхи.

В своем обращении он поздравил земляков с праздником и отметил, что для верующих этот день является источником духовной поддержки, укрепления сил и внутренней выдержки. По словам сенатора, Пасха настраивает людей на созидание и новые свершения.

«Через молитву с еще более высокой энергией обращаемся мы к тому, за что ратуем, чему себя посвящаем. Вера в Победу — Света над тьмой, Жизни над тленом — объединяет и направляет нас к самому главному», - говорится в сообщении.

Сенатор пожелал жителям Ленинградской области и их близким гармонии, добра и благополучия.