Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Зеленогорске

Авария произошла 12 апреля на пересечении Приморского шоссе и Широкой улицы в Зеленогорске.

Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Зеленогорске - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, водитель «Фольксваген Крафтер» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Джили Кулрей». В результате столкновения тяжелые травмы получили оба водителя, а также женщина-пассажир микроавтобуса — всех троих госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в легковом автомобиле пострадали двое мальчиков 7 и 11 лет, они госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Петербурге задержали мигрантов за сбыт сильнодействующих препаратов

В Петербурге ликвидировали преступную группу, занимавшуюся продажей сильнодействующих препаратов в районе Сенной площади.

В Петербурге задержали мигрантов за сбыт сильнодействующих препаратов - Параллельно был проведен масштабный рейд в районе Сенной площади. Его целью стала борьба с незаконны
Как рассказали в ГУ МВД по СПб и ЛО, первым задержали с поличным розничного сбытчика — 25-летнего гражданина сопредельного государства. У него изъяли 10 граммов сильнодействующего препарата, возбуждено уголовное дело.

Затем был задержан 41-летний соотечественник задержанного, обеспечивавший поставки мелкооптовых партий. При обыске в квартире обнаружили более 2000 таблеток, десяток флаконов другого сильнодействующегопрепарата, а также упаковочные материалы. Также задержан предполагаемый организатор незаконного бизнеса — 27-летний выходец из того же государства Средней Азии.

Оперативники устанавливают возможных соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Параллельно был проведен масштабный рейд в районе Сенной площади. Его целью стала борьба с незаконным оборотом наркотических средств. Проверили почти 100 человек, из них 25 человек с признаками опьянения доставили в отделы полиции для освидетельствования, у девяти из них выявили следы употребления запрещенных веществ.

