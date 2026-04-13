Главная / Новости / В центре Петербурга серый тюлененок сразился с крупной рыбой

Новости Социум

В центре Петербурга серый тюлененок сразился с крупной рыбой

В центре Петербурга на Обводном канале, где в него впадает река Волковка, очевидцы стали свидетелями необычного зрелища — поединка маленького серого тюлененка с крупной рыбой.

«Этой рыбины малышу может хватить на пару дней, но будет ли ему так и дальше везти неизвестно», - пояснили в фонде друзей балтийской нерпы.

Специалисты просят жителей и гостей Петербурга быть внимательными. Тех, кто заметит серого тюленя в городских водах, просят сообщить в группу «Спасение тюленей» во «ВКонтакте».

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.

Для души Новости

Пернатый синоптик предсказал жаркое лето в Петербурге

В усадьбе Сосновка на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга малый пестрый дятел начал строить дупло.

Биолог Павел Глазков отметил, что самец малого пестрого дятла выбрал для входа в дупло северное направление, хотя обычно дятлы предпочитают восточное. По его словам, такая особенность может свидетельствовать о предчувствии жаркого лета.

«Так что поживем увидим, прав ли был наш маленький пернатый синоптик?» - сказал биолог.

Отмети, что это краснокнижный вид, самый крошечный из всех дятлов России, немного крупнее воробья.

