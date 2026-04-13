В центре Петербурга на Обводном канале, где в него впадает река Волковка, очевидцы стали свидетелями необычного зрелища — поединка маленького серого тюлененка с крупной рыбой.

Видео: t. me/sealresque

«Этой рыбины малышу может хватить на пару дней, но будет ли ему так и дальше везти неизвестно», - пояснили в фонде друзей балтийской нерпы.

Специалисты просят жителей и гостей Петербурга быть внимательными. Тех, кто заметит серого тюленя в городских водах, просят сообщить в группу «Спасение тюленей» во «ВКонтакте».

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.