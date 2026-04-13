В ходе СВО погиб младший сержант из города Сланцы Игорь Котов. Ему было 32 года.
Церемония прощания с Игорем Котовым состоится 14 апреля в храме святого преподобного Серафима Саровского. Бойца похоронят на кладбище в поселке Сосновка.
Игорь родился в городе Сольцы Новгородской области, окончил Выскатскую школу и профессиональный Лицей №15 города Сланцы. Трудился на предприятиях города и в порту Усть-Луга. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт. Младший сержант погиб 26 апреля 2025 года. У него остались мать, супруга и двое дочерей.