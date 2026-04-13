Младший сержант из Сланцев Игорь Котов погиб на СВО

Новости СВО

Младший сержант из Сланцев Игорь Котов погиб на СВО

В ходе СВО погиб младший сержант из города Сланцы Игорь Котов. Ему было 32 года.

Церемония прощания с Игорем Котовым состоится 14 апреля в храме святого преподобного Серафима Саровского. Бойца похоронят на кладбище в поселке Сосновка.

Младший сержант из Сланцев Игорь Котов погиб на СВО - Ему было 32 года.
Фото: глава администрации Сланцевского района

Игорь родился в городе Сольцы Новгородской области, окончил Выскатскую школу и профессиональный Лицей №15 города Сланцы. Трудился на предприятиях города и в порту Усть-Луга. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт. Младший сержант погиб 26 апреля 2025 года. У него остались мать, супруга и двое дочерей.

МО РФ: 175 российских военнослужащих вернутся на родину из украинского плена
Россия и Украина провели обмен военнопленными. Освобожденные российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии.
погиб боец Ленобласть Сланцы СВО
Для души Новости

Пернатый синоптик предсказал жаркое лето в Петербурге

В усадьбе Сосновка на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга малый пестрый дятел начал строить дупло.

Видео: Каждой твари по паре, ВК

Биолог Павел Глазков отметил, что самец малого пестрого дятла выбрал для входа в дупло северное направление, хотя обычно дятлы предпочитают восточное. По его словам, такая особенность может свидетельствовать о предчувствии жаркого лета.

«Так что поживем увидим, прав ли был наш маленький пернатый синоптик?» - сказал биолог.

Отмети, что это краснокнижный вид, самый крошечный из всех дятлов России, немного крупнее воробья.

Яркую комету и метеорный поток смогут наблюдать россияне в апреле
Во второй половине апреля жители России смогут увидеть комету PANSTARRS (C/2025 R3) и метеорный поток Лириды, сообщил ТАСС научный сотрудник физико-ас...
дятел жаркое лето Петербург

