Жительница Никольского Татьяна Кутузова отметила вековой юбилей

В минувшие выходные жительница Никольского поселения в Тосненском районе Татьяна Кутузова отметила свой 100-й день рождения.

Татьяна Александровна более 40 лет посвятила профессии учителя. Она — труженица тыла и ветеран Велик
Фото: администрация Никольского городского поселения

Юбилярша получила поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Также именинницу поздравили представители администрации Никольского поселения и Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также руководители Тосненского района.

Татьяна Александровна более 40 лет посвятила профессии учителя. Она — труженица тыла и ветеран Великой Отечественной войны. У Татьяны Александровны большая и дружная семья: она воспитала двоих детей, троих внуков и двоих правнуков.

Сергей Перминов о работе Госэконадзора: «Нарушителям грозят суровые санкции»

В Ленинградской области усилили борьбу с незаконными свалками. За 2025 год ликвидировано более 120 мест незаконного складирования отходов, изъяты десятки единиц техники, заведены тысячи административных и несколько уголовных дел, есть аресты. Ответственность за состояние территории несут и владельцы участков.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов оценил итоги работы комитета Госэконадзора.

«Госэконадзор выявляет появление и пресекает разрастание несанкционированных свалок. И, применяя все более строгие меры к причастным, в том числе изымая технику, реализует важную миссию. Его профильные специалисты своей работой делают неотвратимым наказание за такие нарушения. И это очень важно, чтобы купировались эксцессы, росла законопослушность», –  сказал Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул, что неравнодушным ленинградцам предоставлены каналы, по которым можно сообщить о проблемах, также есть горячая линия. Благодаря комплексному подходу и совместным действиям в 2025 году удалось ликвидировать многие нелегальные объекты.

«Нарушителям грозят суровые санкции, но у нас ведь нет другого выбора. И будет продолжаться строгий контроль в параллели с развитием комплексов переработки для потоков отходов, значительных с учетом размеров большой агломерации. Наша задача – гарантировать сбережение здоровой экосреды, и работа коллег на этом направлении заслуживает благодарности и поддержки», – резюмировал Сергей Перминов

