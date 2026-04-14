В минувшие выходные жительница Никольского поселения в Тосненском районе Татьяна Кутузова отметила свой 100-й день рождения.

Юбилярша получила поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Также именинницу поздравили представители администрации Никольского поселения и Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также руководители Тосненского района.

Татьяна Александровна более 40 лет посвятила профессии учителя. Она — труженица тыла и ветеран Великой Отечественной войны. У Татьяны Александровны большая и дружная семья: она воспитала двоих детей, троих внуков и двоих правнуков.