В гостинице-пансионате на Нагорной улице в поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга 39-летний постоялец избил мужчину. Пострадавшего с тяжелой травмой руки госпитализировали, троих участников конфликта задержали сотрудники Росгвардии.

По данным ведомства, словесная перепалка между нетрезвыми постояльцами переросла в потасовку, во время которой один из мужчин нанес оппоненту серьезную травму. У пострадавшего диагностировали закрытый перелом костей левого предплечья.

Еще двое участников конфликта в возрасте 48 и 53 лет в это время ломали мебель, царапали пол и стены в номере, а также повредили дверь и внутренний откос окна. После шума и криков персонал гостиницы нажал кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали всех участников конфликта и доставили их в отдел полиции для выяснения обстоятельств.