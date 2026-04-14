Крупнейший на северо-западе России специализированный терминал «Ростерминалуголь», ведущий перегрузку угля в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области, подвёл итоги комплексного наблюдения за состоянием окружающей среды на предприятии в 1 квартале 2026 года.

Согласно опубликованным данным, за отчетный период специалистами стивидорного предприятия проведён ряд исследований. Так произведено 11 проб атмосферного воздуха на границе Единой санитарно-защитной зоны, а также 63 пробы питьевой, сточной и природной воды.

По итогам многоуровневого анализа проб, получены соответствующие заключения, согласно которым деятельность компании соответствует требованиям экологической безопасности по всем контрольным направлениям:

средние показатели содержания пыли в пробах атмосферного воздуха на границе ЕСЗЗ на 97% ниже допустимых;

средняя концентрация взвешенных веществ в очищенных водных стоках ниже нормы на 70%;

уровень шума на границе ЕСЗЗ в дневное и ночное время не превышал допустимых уровней.

В своей работе терминал использует системы аспирации и пылеподавления, орошения и снегогенерации, а также очистные сооружения. Реализуется проект по возведению ветро-пылезащитного экрана по периметру угольного склада.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, компания продолжит реализацию долгосрочной программы повышения экологической безопасности, проводя на регулярной основе экологический мониторинг и аудит состояния окружающей среды.