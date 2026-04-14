Стивидорные компании продолжат уделять особое внимание экоконтролю в Усть-Луге

Новости Социум

Стивидорные компании продолжат уделять особое внимание экоконтролю в Усть-Луге

Крупнейший на северо-западе России специализированный терминал «Ростерминалуголь», ведущий перегрузку угля в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области, подвёл итоги комплексного наблюдения за состоянием окружающей среды на предприятии в 1 квартале 2026 года.

Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь»

Согласно опубликованным данным, за отчетный период специалистами стивидорного предприятия проведён ряд исследований. Так произведено 11 проб атмосферного воздуха на границе Единой санитарно-защитной зоны, а также 63 пробы питьевой, сточной и природной воды.

По итогам многоуровневого анализа проб, получены соответствующие заключения, согласно которым деятельность компании соответствует требованиям экологической безопасности по всем контрольным направлениям:

  • средние показатели содержания пыли в пробах атмосферного воздуха на границе ЕСЗЗ на 97% ниже допустимых;

  • средняя концентрация взвешенных веществ в очищенных водных стоках ниже нормы на 70%;

  • уровень шума на границе ЕСЗЗ в дневное и ночное время не превышал допустимых уровней.

В своей работе терминал использует системы аспирации и пылеподавления, орошения и снегогенерации, а также очистные сооружения. Реализуется проект по возведению ветро-пылезащитного экрана по периметру угольного склада.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, компания продолжит реализацию долгосрочной программы повышения экологической безопасности, проводя на регулярной основе экологический мониторинг и аудит состояния окружающей среды.

Ленинградская область Усть-Луга
Новости Социум

Глава Ленобласти открыл первый в 2026 году форум «Единой России»

Александр Дрозденко открыл первый в 2026 году форум в Ленобласти под названием «Есть результат». 

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Как за 2021–2025 годы выполнялась народная программа депутаты, представители муниципалитетов, социальной сферы, бизнеса, общественных организаций обсудят в Гатчинском округе. 

«Народная программа — это не просто документ, это результат прямого диалога с жителями, это реализация их запросов, их требований, их пожеланий, их ожиданий. И для нас очень важно, и было, и есть, и остается ключевой задачей, чтобы народная программа обеспечивала все эти ожидания наших жителей и, безусловно, выполнялась. Можно пообещать, сделать красивую программу, представить красивые лозунги и картинки, но если всё это останется на бумаге — грош ей цена, и, поверьте, оценки жителей будут соответствующими», — отметил глава региона.

Напомним, что ЕР запустила специальную цифровую платформу для сбора мнений и предложений от всех желающих граждан России. Оставить свои идеи можно на официальном интернет-портале естьрезультат.рф.

Александр Дрозденко Партия «Единая Россия»

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
