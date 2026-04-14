Первое место в России по средней стоимости ночи в гостинице занял Санкт-Петербург, где размещение для туристов теперь обходится в 16 654 рубля. Это больше, чем в Москве, где средняя цена составляет 11 546 рублей, сообщает «АБН24».

Как отмечают эксперты, спрос на поездки резко вырос в период длинных новогодних каникул, и именно это подтолкнуло цены вверх. В результате Санкт-Петербург обошел по стоимости не только Москву, но и другие крупные туристические города.

В пятерке самых дорогих по размещению также оказались Нижний Новгород со средней ценой 12 166 рублей за ночь, Казань с показателем 6 547 рублей и Воронеж, где ночь в гостинице стоит в среднем 4 614 рублей.

Выше в Санкт-Петербурге оказался и средний чек в ресторанах. Обед или ужин в городе сейчас обходится в среднем в 2 498 рублей. В Москве этот показатель составляет 2 367 рублей.

Даже Сочи, который традиционно считается дорогим курортом, по этому показателю уступил Санкт-Петербургу – там средний чек достиг 2 256 рублей. Далее в списке идут Нижний Новгород с суммой 2 050 рублей и Казань, где средний чек составляет 1 865 рублей.